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Дэвис: США не волнует победа Украины, у Вашингтона другая цель

11 мая 2023 05:46
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Америку не волнует, победит ли Украина в конфликте. Цель Штатов – максимально ударить по Российской Федерации. Такое заявление сделал подполковник Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости. 

Офицер убежден, что Вашингтон прекрасно понимает, что у Украины нет шансов одержать победу над Россией. Америка стремится сделать все, чтобы навредить РФ, потому украинский конфликт США будут максимально затягивать. Дэвис отметил, что в Штатах не волнуются, какой ценой военные действия будут продолжены. Человеческие жизни в расчет не берутся, как и судьба Украины. Американские власти будут делать все, чтобы ослабить Российскую Федерацию. 

# Международная политика

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