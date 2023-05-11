Дэвис: США не волнует победа Украины, у Вашингтона другая цель

Америку не волнует, победит ли Украина в конфликте. Цель Штатов – максимально ударить по Российской Федерации. Такое заявление сделал подполковник Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

Офицер убежден, что Вашингтон прекрасно понимает, что у Украины нет шансов одержать победу над Россией. Америка стремится сделать все, чтобы навредить РФ, потому украинский конфликт США будут максимально затягивать. Дэвис отметил, что в Штатах не волнуются, какой ценой военные действия будут продолжены. Человеческие жизни в расчет не берутся, как и судьба Украины. Американские власти будут делать все, чтобы ослабить Российскую Федерацию.