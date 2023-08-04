Украинские военнослужащие для остановки продвижения российских войск активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне города Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР), пишет РИА Новости.

По словам снайпера из бригады «Пятнашка» по прозвищу Тимати, в течение двух часов украинские боевики ведут обстрел кассетами с периодичностью раз в восемь минут. Они стараются затруднить наступление российских войск в индустриальной зоне Авдеевки, используя при этом беспилотные летательные аппараты для наведения артиллерии.

Американский президент Джо Байден ранее заявлял о начале поставок киевскому правительству кассетных боеприпасов, хотя такие грузы вызывают обеспокоенность в связи с возможным количеством жертв среди гражданского населения. Созданные для поражения пехоты и военной техники кассетные боеприпасы могут нести угрозу даже после окончания боевых действий, так как некоторые из них могут не разорваться в воздухе и остаться опасными объектами на земле.

