Итальянская полиция изъяла 5 тонн кокаина ценой в 850 млн евро

Новости Италии. 5 тонн кокаина изъяла итальянская полиция у берегов Сицилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это рекордная партия конфиската, отмечают правоохранители.

Стоимость груза оценивается в 850 миллионов евро. В причастности к контрабанде запрещенных веществ подозреваются пять человек. Они задержаны. Заметил подозрительное судно самолет-разведчик. После наводки с воздуха отследить траулер смогла уже полиция. Она остановила корабль и провела обыск. Нашли запрещенные вещества в скрытом отсеке судна.