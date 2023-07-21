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Итальянская полиция изъяла 5 тонн кокаина ценой в 850 млн евро

21 июля 2023 14:45
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Новости Италии. 5 тонн кокаина изъяла итальянская полиция у берегов Сицилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это рекордная партия конфиската, отмечают правоохранители.

Итальянская полиция изъяла 5 тонн кокаина ценой в 850 млн евро-1

Стоимость груза оценивается в 850 миллионов евро. В причастности к контрабанде запрещенных веществ подозреваются пять человек. Они задержаны. Заметил подозрительное судно самолет-разведчик. После наводки с воздуха отследить траулер смогла уже полиция. Она остановила корабль и провела обыск. Нашли запрещенные вещества в скрытом отсеке судна.

# Наркотики # Новости Италии # Фотофакт

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