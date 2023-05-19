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Италию охватило самое масштабное наводнение за 100 лет

19 мая 2023 19:54
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Новости Италии. 13 погибших, 20 тысяч эвакуированных, 40 населенных пунктов под водой: Италию охватили наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Италию охватило самое масштабное наводнение за 100 лет-1

В результате проливных дождей сразу несколько рек вышли из берегов. Затоплены гектары сельхозугодий: фермеры бьют тревогу, заявляя об огромном ущербе. Многие деревни оказались отрезаны от внешнего мира. Регион Эмилия-Романья пострадал сильнее остальных. Там продолжается эвакуация жителей, хотя большинство из них уже покинули пострадавшую территорию. Спасатели на лодках и на вертолетах забирают людей из затопленных домов. Правда, некоторые восприняли стихийное бедствие как повод повеселиться. А тем временем это наводнение в Италии уже назвали самым масштабным за последние 100 лет.   

# Наводнение # Новости Италии # Фотофакт

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