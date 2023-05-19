Новости Эстонии. В Эстонии рекордно упал объем железнодорожных перевозок. Их объемы сократились в прибалтийской республике более чем в 8 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше эстонский железнодорожный транспорт был загружен транзитом российских товаров, а теперь простаивает без работы. Напомним, страны Балтии продолжают страдать от экономического кризиса. Прозападная политика местного правительства дорого обошлась и самим государствам, и, конечно, жителям. ВВП и промышленное производство рухнули, а цены, наоборот, подскочили до небес.