Прямой эфир

Сетевой оператор Британии заменит 55 тыс. сотрудников искусственным интеллектом

19 мая 2023 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. 55 тысяч сотрудников британской телекоммуникационной компании попадут под сокращение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сетевой оператор Британии заменит 55 тыс. сотрудников искусственным интеллектом-1

Решение принято с надеждой на уменьшение расходов, омоложение компании и рационализацию штата. Об этом сообщил генеральный директор. И хотя он обещает динамичное и процветающее будущее компании, профсоюзы новостью возмущены. Ведь пятую часть ликвидированных рабочих мест планируют заменить искусственным интеллектом. Напомним, в королевстве сохраняется тяжелая экономическая ситуация. Почти 11 миллионов жителей сегодня сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных счетов и погашении кредитов. Согласно данным опроса, около половины взрослого населения королевства испытывает беспокойство и стресс из-за растущих затрат в 2023 году.  

# Сокращения # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии рекордно упал объём железнодорожных перевозок
19 мая 2023 19:47

В Эстонии рекордно упал объём железнодорожных перевозок

Последствия кризиса в Британии: 11 млн жителей не могут оплатить кредиты в срок
19 мая 2023 18:54

Последствия кризиса в Британии: 11 млн жителей не могут оплатить кредиты в срок

Из-за рекордной инфляции аргентинцы вышли на протесты в Буэнос-Айресе
19 мая 2023 18:54

Из-за рекордной инфляции аргентинцы вышли на протесты в Буэнос-Айресе