Сетевой оператор Британии заменит 55 тыс. сотрудников искусственным интеллектом

Решение принято с надеждой на уменьшение расходов, омоложение компании и рационализацию штата. Об этом сообщил генеральный директор. И хотя он обещает динамичное и процветающее будущее компании, профсоюзы новостью возмущены. Ведь пятую часть ликвидированных рабочих мест планируют заменить искусственным интеллектом. Напомним, в королевстве сохраняется тяжелая экономическая ситуация. Почти 11 миллионов жителей сегодня сталкиваются с трудностями при оплате коммунальных счетов и погашении кредитов. Согласно данным опроса, около половины взрослого населения королевства испытывает беспокойство и стресс из-за растущих затрат в 2023 году.