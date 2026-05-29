Италия парализована общенациональной 24-часовой забастовкой. Участвуют миллионы рабочих и служащих государственных и частных предприятий. Отменены занятия в школах, в больницах оказывают только экстренную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остановилось движение общественного транспорта: закрыто метро, не ходят автобусы и трамваи. Возникли серьезные перебои в движении скоростных поездов, в том числе и дальнего следования. Забастовка также затронула авиационное и морское сообщение. К акции протеста присоединились сотрудники наземных и технических служб, а также часть летных экипажей. Остановлена работа паромов, которые курсировали между островами. Так, итальянцы призывают правительство увеличить зарплаты, остановить рост стоимости жизни, снизить военные расходы и в целом пересмотреть социальную политику.