Прямой эфир

Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка – Лукашенко

29 мая 2026 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка – Лукашенко-0

Перед началом заседания Высшего ЕАЭС в Астане Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Белорусский лидер сообщил, что в Минске хорошо осведомлены о происходящем вокруг дружественной Беларуси страны. «Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе Беларусь, – обратился Лукашенко к вице-президенту Кубы.

Белорусская сторона, как указал Президент, сегодня готова для Кубы сделать все, на что способна и что позволяет обстановка. «По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, мы свято будем исполнять», – подчеркнул он.

Лукашенко поздравил зарубежных коллег с Днем Евразийского экономического союза

Фото: Telegram-канал Пул Первого

# Международная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
ФРГ и Нидерланды создадут в странах Балтии штаб для командования силами НАТО
29 мая 2026 06:41

ФРГ и Нидерланды создадут в странах Балтии штаб для командования силами НАТО

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии
29 мая 2026 06:34

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии

В Великобритании зафиксирован исторический минимум рождаемости
29 мая 2026 06:30

В Великобритании зафиксирован исторический минимум рождаемости