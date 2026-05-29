Беларусь готова сделать для Кубы все, на что способна и что позволяет обстановка – Лукашенко

Перед началом заседания Высшего ЕАЭС в Астане Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой, сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Белорусский лидер сообщил, что в Минске хорошо осведомлены о происходящем вокруг дружественной Беларуси страны. «Но вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе Беларусь, – обратился Лукашенко к вице-президенту Кубы.

Белорусская сторона, как указал Президент, сегодня готова для Кубы сделать все, на что способна и что позволяет обстановка. «По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, мы свято будем исполнять», – подчеркнул он.

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Фото: Telegram-канал Пул Первого