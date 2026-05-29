ФРГ и Нидерланды создадут в странах Балтии штаб для командования силами НАТО

Германия и Нидерланды в 2026 году намерены создать в странах Балтии совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО. Речь идет об армиях Эстонии и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будет центр, который при необходимости способен контролировать до 50 тысяч военнослужащих. В его задачи входят планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам. Как сообщили в Министерстве обороны Германии, новый командный штаб предназначен для того, чтобы обеспечить НАТО большую мощность и способность быстрее реагировать. Он будет находиться в немецком Мюнстере.