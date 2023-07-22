Истерика Зеленского может подорвать отношения с Западом

Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, в своем блоге на YouTube-канале заявил, что из-за поведения президента Зеленского на мировой арене отношения Украины с Западом существенно подпорчены, сообщает РИА Новости.

Подобные шаги украинского лидера настораживают и заставляют усомниться в его способностях руководить страной. Без объяснения причин Зеленский отправил в отставку посла в Великобритании Вадима Пристайко и в невежливой форме высказался в адрес британского министра обороны Бена Уоллеса. Такое решение может лишить страну поддержки со стороны ее союзников и угрожает отношениям с ними. Кроме того, Соскин опасается, что Зеленский находится на грани психического срыва.