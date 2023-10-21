Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

Новости США. Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. С заявлением выступил министр финансов страны. Он подвел итоги финансового года, который завершился в Штатах 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. С заявлением выступил министр финансов страны. Он подвел итоги финансового года, который завершился в Штатах 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В процентном отношении к ВВП дефицит превысил 6 %. Это внушительные показатели. Страна продолжает предпринимать попытки выбраться из экономических проблем. В частности, сбить инфляцию. ФРС ужесточала кредитно-денежную политику, однако эти действия привели к обвалу рынка госдолга.