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Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов

21 октября 2023 14:19
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Новости США. Дефицит бюджета США вырос на 320 миллиардов долларов. С заявлением выступил министр финансов страны. Он подвел итоги финансового года, который завершился в Штатах 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета США вырос на 320 млрд долларов-1

В процентном отношении к ВВП дефицит превысил 6 %. Это внушительные показатели. Страна продолжает предпринимать попытки выбраться из экономических проблем. В частности, сбить инфляцию. ФРС ужесточала кредитно-денежную политику, однако эти действия привели к обвалу рынка госдолга.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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