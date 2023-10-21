Французы обеспокоены угрозой теракта

9 из 10 участников исследования считают, что не застрахованы от возможных атак. Что в свою очередь вызывает сильное беспокойство. Эксперты считают, что тревогу у граждан вызывают международные конфликты. Жители боятся провокаций, из-за чего чувствуют себя в постоянной опасности. Специалисты отмечают, что такого высокого уровня общественного волнения ввиду угрозы терроризма не наблюдали с 2020 года.