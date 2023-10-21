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Французы обеспокоены угрозой теракта

21 октября 2023 14:19
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Новости Франции. Жители Франции обеспокоены угрозой теракта. Об этом говорят результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы обеспокоены угрозой теракта-1

9 из 10 участников исследования считают, что не застрахованы от возможных атак. Что в свою очередь вызывает сильное беспокойство. Эксперты считают, что тревогу у граждан вызывают международные конфликты. Жители боятся провокаций, из-за чего чувствуют себя в постоянной опасности. Специалисты отмечают, что такого высокого уровня общественного волнения ввиду угрозы терроризма не наблюдали с 2020 года.

# Теракт # Новости Франции # Фотофакт

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