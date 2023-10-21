Генсек ООН призвал создать палестинское государство в секторе Газа. Это единственная реальная основа для мира и стабильности в регионе, подчеркнул Гутерриш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генсек ООН призвал создать палестинское государство в секторе Газа. Это единственная реальная основа для мира и стабильности в регионе, подчеркнул Гутерриш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Каире завершился саммит по палестинскому вопросу. На него приехали представители более 30 стран. Также во встрече приняли участие сотрудники международных и региональных организаций. Инициатором диалога стал Египет.
Палестино-израильский конфликт продолжается уже две недели. За это время число жертв с обеих сторон превысило 5,5 тысячи. Погибших может быть больше, в том числе из-за гуманитарной катастрофы, которая грозит сектору Газа. Сегодня в анклав доставили первую партию помощи населению. Границу с Египтом пересекли 20 фур. Накануне контролировать поставки приехал лично генсек ООН.