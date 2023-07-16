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Испанский остров Ла-Пальма охвачен лесными пожарами

16 июля 2023 08:44
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Новости Испании. Лесной пожар бушует на испанском острове Ла-Пальма. Огонь охватил 140 гектаров и буквально заставил власти объявить эвакуацию жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Испанский остров Ла-Пальма охвачен лесными пожарами-1

ДомА покинули тысячи человек. Спасатели продолжают борьбу с пламенем. Противостоят огню четыре пожарных подразделения, в их распоряжении и авиация. Однако пока стихия явно берет верх. Пожар уже уничтожил порядка 50 домов. Направление ветра постоянно меняется, из-за чего огонь не удается взять под контроль. 

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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