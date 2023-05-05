Испанских фермеров хотят заставить экономить воду

И как считают ученые, еще больше проблему усугубляют местные фермеры. Поскольку огромное количество воды уходит на орошение. Однако, как уверяют представители сельхозотрасли, их посевы погибнут без воды. Кроме того, орошение теплиц влияет и на популяции животных и насекомых. А сокращение объемов потребления воды приведет к изменению экосистемы.