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Испанские фермеры показали недовольство правительством, выкатив технику на улицы городов

06 июля 2023 06:44
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Новости Испании. Сельскохозяйственная техника выехала на улицы испанских городов. Так фермеры высказывают недовольство последствиями засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испанские фермеры показали недовольство правительством, выкатив технику на улицы городов -1

Точнее – бездействием правительства в данной ситуации. В марше протестующих участие приняли сотни аграриев. Они требуют больше инвестиций и компенсаций. Но власти оказывать помощь фермерам не спешат. В 2023 году жара в Испанию пришла неожиданно рано. Уже в апреле в стране было +38 градусов.

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

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