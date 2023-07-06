Испанские фермеры показали недовольство правительством, выкатив технику на улицы городов

Точнее – бездействием правительства в данной ситуации. В марше протестующих участие приняли сотни аграриев. Они требуют больше инвестиций и компенсаций. Но власти оказывать помощь фермерам не спешат. В 2023 году жара в Испанию пришла неожиданно рано. Уже в апреле в стране было +38 градусов.