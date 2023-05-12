В подмосковном Дзержинском загорелся склад с покрышками

Новости России. В подмосковном Дзержинском борются с крупным пожаром. В настоящее время огонь удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на складах с покрышками, после чего быстро перекинулось на крышу соседнего здания. К тушению подключили два вертолета. На месте работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.