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В подмосковном Дзержинском загорелся склад с покрышками

12 мая 2023 12:42
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Новости России. В подмосковном Дзержинском борются с крупным пожаром. В настоящее время огонь удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В подмосковном Дзержинском загорелся склад с покрышками-1

Пламя вспыхнуло на складах с покрышками, после чего быстро перекинулось на крышу соседнего здания. К тушению подключили два вертолета. На месте работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших в результате пожара пока нет.  

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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