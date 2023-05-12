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Минобороны РФ: бойцы ВСУ предприняли 26 попыток атак на соледарском направлении

12 мая 2023 12:28
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Военные с украинской стороны совершили наступательные действия на соледарском направлении. Со стороны ВСУ в пятницу, 12 мая, было предпринято 26 атак, все они отражены российскими силами, сообщает Минобороны РФ, пишет ТАСС. 

Минобороны РФ: бойцы ВСУ предприняли 26 попыток атак на соледарском направлении-1

По словам официального представителя российского оборонного ведомства генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинские военные предприняли попытку наступления на всей линии боевого соприкосновения под Соледаром. Протяженность линии составила девяносто пять километров. При наступательных действиях ВСУ задействовали свыше тысячи военных, до сорока единиц бронетехники, а также другие спецсредства. Прорвать оборону украинским бойцам не удалось, сказал Конашенков. 

# Международная политика # Игорь Конашенков

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