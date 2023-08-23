Иран представил беспилотник собственного производства – на него можно навесить 300 кг боеприпасов

Новости Ирана. Иран представил новый модернизированный беспилотник собственного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дальность его полета составляет 2 тысячи километров. Он способен переносить грузы весом до 300 килограммов и нести различные виды вооружений. Как утверждают разработчики, дрон может оставаться в воздухе целые сутки.

Презентация разработки вызвала недовольство в США, европейских странах и Израиле. Новый беспилотник является гордостью для Тегерана, так как создан в условиях жестких санкций.