Овечкин и Протас снова принесли победу «Вашингтону» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз» «Вашингтон Кэпиталз» добился победы с окончательным счетом 3:2. Об этом пишет РИА Новости.

Голы в ворота «Предаторз» забили Коннор Макмайкл, Алексей Протас и Александр Овечкин, который увеличил свою голевую серию до пяти матчей. Овечкин, забивавший в пяти матчах кряду в 39 лет и старше, стал третьим игроком в своей карьере.

Он также стал 60-м игроком, набирающим очки не менее чем в пяти матчах подряд в рамках своей профессиональной карьеры, опередив в этом рейтинге Сидни Кросби и Джо Торнтона и закрепившись на девятом месте в истории НХЛ. Отметим, что свой вклад внес защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев, который заблокировал бросок и сыграл в большинстве.