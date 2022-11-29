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Инфляция бьёт почти по всем жителям Польши

29 ноября 2022 07:44
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Новости Польши. Поляки покупают меньше, инфляция бьет даже по богатым. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупной национальной компанией по исследованию рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция бьёт почти по всем жителям Польши-1

96 % жителей страны рассказали, что сильно ощущают рост цен, 47 % опрошенных признались, что стали меньше покупать, так как чувствуют себя беднее. Примерно столько же предпочитают выбирать более дешевые продукты, и почти 2/3 жителей страны покупают только самое необходимое. Растет число пессимистично настроенного населения. Почти половина, а именно 48 % поляков считают, что с каждым годом уровень жизни значительно падает.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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