Инфляция бьёт почти по всем жителям Польши

Новости Польши. Поляки покупают меньше, инфляция бьет даже по богатым. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупной национальной компанией по исследованию рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

96 % жителей страны рассказали, что сильно ощущают рост цен, 47 % опрошенных признались, что стали меньше покупать, так как чувствуют себя беднее. Примерно столько же предпочитают выбирать более дешевые продукты, и почти 2/3 жителей страны покупают только самое необходимое. Растет число пессимистично настроенного населения. Почти половина, а именно 48 % поляков считают, что с каждым годом уровень жизни значительно падает.