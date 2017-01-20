Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в США у здания конгресса на Капитолийском холме

Новости США. Главной мировой политической новостью 20 января обещает стать инаугурация президента США. В 17:30 по минскому времени или полдень по местному,

Дональд Трамп – вступит в должность.

Церемония состоится у здания конгресса на Капитолийском холме. Сюда приглашены более полутора тысяч гостей.

В их числе и Барак Обама с семьей.

К слову, участие бывших президентов - традиция. Свое присутствие на церемонии также подтвердили Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон

и его супруга Хиллари - соперница Трампа на выборах.

Обеспечивать порядок и безопасность дополнительно будут 8 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии США, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.