Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в США у здания конгресса на Капитолийском холме

Новости США. Главной мировой политической новостью 20 января обещает стать инаугурация президента США. В 17:30 по минскому времени или полдень по местному,
Дональд Трамп – вступит в должность.
Церемония состоится у здания конгресса на Капитолийском холме. Сюда приглашены более полутора тысяч гостей.
В их числе и Барак Обама с семьей.
К слову, участие бывших президентов - традиция. Свое присутствие на церемонии также подтвердили Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон
и его супруга Хиллари - соперница Трампа на выборах.
Обеспечивать порядок и безопасность дополнительно будут 8 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии США, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.