Прямой эфир

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в США у здания конгресса на Капитолийском холме

20 января 2017 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Главной мировой политической новостью 20 января обещает стать инаугурация президента США. В 17:30 по минскому времени или полдень по местному, 

Дональд Трамп – вступит в должность.

Церемония  состоится у здания конгресса на Капитолийском холме. Сюда приглашены более полутора тысяч гостей.

В их числе и Барак Обама с семьей.

К слову, участие бывших президентов - традиция. Свое присутствие на церемонии также подтвердили Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон

и его супруга Хиллари - соперница Трампа на выборах.

Обеспечивать порядок и безопасность дополнительно будут 8 тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии США, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Инаугурация

Другие новости рубрики

Все новости
Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле
19 января 2017 16:37

Тело исполнительницы хита Lambada найдено в Рио в сожженном автомобиле

Эта проблема нам известна как минимум с 2009, с этим придется жить дальше: итальянские власти о сходе лавины на отель
19 января 2017 16:35

Эта проблема нам известна как минимум с 2009, с этим придется жить дальше: итальянские власти о сходе лавины на отель

Здание сложилось как карточный домик, вместе с теми, кто несколько часов пытался потушить пожар: очевидцы о трагедии в Тегеране
19 января 2017 16:33

Здание сложилось как карточный домик, вместе с теми, кто несколько часов пытался потушить пожар: очевидцы о трагедии в Тегеране