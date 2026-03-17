ИКИ РАН: мощная магнитная буря может начаться на Земле 19 марта

По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в четверг Землю может накрыть мощная магнитная буря. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно обновленной модели солнечной вспышки класса M2,8, облако плазмы двигается со скоростью около 670 км/с и достигнет Земли 19 марта примерно между 4 и 6 часами утра.

Продолжительность бури ожидается около десяти часов, а ее пиковая интенсивность может достичь G2–G3. Вероятность сильного воздействия оценивается в 1–3%.

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале. G1 – слабая, практически не оказывающая влияния на оборудование до G5 – максимальная, способная вызвать серьезные сбои в работе электросетей и средств связи.

Фото: pixabay