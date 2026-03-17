Полный блэкаут на Кубе: без света остались 10 млн человек

Куба погрузилась во тьму. Остров переживает один из самых масштабных блэкаутов. Без электричества осталось около 10 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубинский оператор электросетей заявил, что причины ЧП выясняют. Ремонтные бригады делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии. Это уже шестой блэкаут на Кубе за последние полтора года. В начале марта из-за поломки на главной электростанции страны без электричества остались две трети острова.

Ласаро Герра, генеральный директор по электроэнергетике Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы:

Мы будем держать вас в курсе хода процесса восстановления электроснабжения и, конечно же, причин полного отключения электроэнергии, которые мы все еще анализируем. И как только выясним, сообщим об этом общественности. Пока мы можем только сказать, что процесс восстановления национальной энергосистемы уже начался в соответствии с установленными протоколами.

Кубинские СМИ сообщают, что удалось восстановить электроснабжение 42 тысячам жителям Гаваны, а также нескольким больницам. При этом власти предупредили, что линии электропередачи могут снова выйти из строя. Система производства и передачи электричества на Кубе крайне изношена. К этим проблемам прибавилось и отсутствие топлива для электростанций. Из-за политики США поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы полностью прекратились.