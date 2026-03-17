Прямой эфир

Полный блэкаут на Кубе: без света остались 10 млн человек

17 марта 2026 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Куба погрузилась во тьму. Остров переживает один из самых масштабных блэкаутов. Без электричества осталось около 10 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полный блэкаут на Кубе: без света остались 10 млн человек-2

Кубинский оператор электросетей заявил, что причины ЧП выясняют. Ремонтные бригады делают все возможное для восстановления подачи электроэнергии. Это уже шестой блэкаут на Кубе за последние полтора года. В начале марта из-за поломки на главной электростанции страны без электричества остались две трети острова. 

Полный блэкаут на Кубе: без света остались 10 млн человек-4

Ласаро Герра, генеральный директор по электроэнергетике Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы:
Мы будем держать вас в курсе хода процесса восстановления электроснабжения и, конечно же, причин полного отключения электроэнергии, которые мы все еще анализируем. И как только выясним, сообщим об этом общественности. Пока мы можем только сказать, что процесс восстановления национальной энергосистемы уже начался в соответствии с установленными протоколами.

Кубинские СМИ сообщают, что удалось восстановить электроснабжение 42 тысячам жителям Гаваны, а также нескольким больницам. При этом власти предупредили, что линии электропередачи могут снова выйти из строя. Система производства и передачи электричества на Кубе крайне изношена. К этим проблемам прибавилось и отсутствие топлива для электростанций. Из-за политики США поставки нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы полностью прекратились.

# ЧП

Другие новости рубрики

Все новости
В результате удара по больнице Кабула погибли не менее 400 человек
17 марта 2026 08:12

В результате удара по больнице Кабула погибли не менее 400 человек

В Индии рыбаки останавливают промысел из-за острой нехватки газа
17 марта 2026 07:50

В Индии рыбаки останавливают промысел из-за острой нехватки газа

В Душанбе возводят крупнейшую спортивную арену страны
17 марта 2026 07:44

В Душанбе возводят крупнейшую спортивную арену страны