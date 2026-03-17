В результате удара по больнице Кабула погибли не менее 400 человек

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном приобретает все больший масштаб. По Кабулу нанесен массированный авиаудар. По сообщению властей, уничтожена больница. Погибли около 400 человек, более 250 получили ранения. Не исключено, что количество жертв может возрасти, спасательные команды продолжают разбирать завалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан отверг обвинение в нанесении ударов по больнице, заявив, что атаки не задели гражданских объектов. Конфликт начался в прошлом месяце и длится третью неделю. Он является самым масштабным за всю историю между соседними странами.

Исламабад обвиняет талибов в укрывательстве и поддержке боевиков, которые нападают на пакистанские силы безопасности и мирных жителей. Кабул отрицает обвинения. Пакистан объявил, что находится в состоянии открытой войны с Афганистаном.