В Индии рыбаки останавливают промысел из-за острой нехватки газа

Порт индийского города Мангалуру заметно опустел, рыболовные суда остаются у причалов, а экипажи не могут выйти в море из-за острой нехватки сжиженного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многодневных рыболовных рейсов этот ресурс это не просто расходный материал, а базовая необходимость. На нем готовят пищу в открытом море. Проблема носит системный характер. Индия переживает самый серьезный дефицит за последние десятилетия. Страна критически зависит от импорта, основные поставки идут из государств Ближнего Востока.

По предварительным данным, продажи в первой половине марта заметно снизились. Государственные поставщики вынуждены жестко перераспределять ресурсы, отдавая безусловный приоритет обеспечению населения бытовыми баллонами.

Коммерческие клиенты, включая рыболовный флот, получают газ в последнюю очередь. И именно они первыми ощутили на себе последствия кризиса. Рыбаки простаивают без работы и ждут стабилизации поставок. Однако сроки восстановления логистических цепочек через Ормузский пролив остаются неопределенными.