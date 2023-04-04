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Художник из Франции сделал двойника Эйфелевой башни

04 апреля 2023 07:46
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Новости Франции. Французский художник сделал двойника Эйфелевой башни. Фотографии попали в социальные сети 1 апреля, многие подумали, что это просто розыгрыш. Но нет, башня так же реальна, как и ее предшественница. Автор проекта – Филипп Мендрон. Потратил год на его реализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Художник из Франции сделал двойника Эйфелевой башни-1

Филипп Мендрон, художник:
Металлический материал, пропорции – все должно соответствовать оригиналу. Также было важно собрать это прекрасное творение в ночное время, чтобы утром все поразились.

Художник из Франции сделал двойника Эйфелевой башни-4

Высота самой Эйфелевой башни – 330 метров. Копия – поменьше. Но даже на ее создание ушло более 10 тысяч железных конструкций. Теперь она простоит в Париже две недели. А после начнет турне по другим странам и даже пересечет Атлантику.

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# Необычное # Новости Франции # Фотофакт

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