Взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. В Перу провели медосмотр крокодилов

Новости Перу. Медицинский осмотр крокодилов – неприятная и опасная процедура. Ведь чтобы поймать животных в Перу, понадобилось 16 человек. Но все равно рептилии пугали сотрудников щелканьем зубов. И не бояться таких хищников нельзя. Благо, закончился медосмотр удачно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуардо Тафур, ветеринар:

Процедура включает медосмотр и отбор образцов для анализа. Она способствует не только поддержанию здоровья наших крокодилов, но и защите вида в целом.