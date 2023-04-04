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Взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. В Перу провели медосмотр крокодилов

04 апреля 2023 07:45
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Новости Перу. Медицинский осмотр крокодилов – неприятная и опасная процедура. Ведь чтобы поймать животных в Перу, понадобилось 16 человек. Но все равно рептилии пугали сотрудников щелканьем зубов. И не бояться таких хищников нельзя. Благо, закончился медосмотр удачно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. В Перу провели медосмотр крокодилов-1

Эдуардо Тафур, ветеринар:
Процедура включает медосмотр и отбор образцов для анализа. Она способствует не только поддержанию здоровья наших крокодилов, но и защите вида в целом.

Взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. В Перу провели медосмотр крокодилов-4

Крокодилов взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. Ветеринары также проверили состояние чешуи. Сейчас животные уже в вольере. Как говорится, никто не пострадал.

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# Животные # Фотофакт

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