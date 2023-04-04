Два человека погибли при крушении рыболовного судна в Испании

Новости Испании. Два человека погибли, один пропал без вести при крушении рыболовного судна у берегов Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед тем, как оно ушло под воду, экипаж успел подать сигнал SOS. На помощь прибыли находящиеся рядом рыбаки и корабли береговой охраны. Из воды вытащили семерых. Сейчас идет поиск еще одного человека. Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Скорее всего техническое состояние судна – его эксплуатировали более 20 лет.