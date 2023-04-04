Прямой эфир

Два человека погибли при крушении рыболовного судна в Испании

04 апреля 2023 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Два человека погибли, один пропал без вести при крушении рыболовного судна у берегов Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли при крушении рыболовного судна в Испании-1

Перед тем, как оно ушло под воду, экипаж успел подать сигнал SOS. На помощь прибыли находящиеся рядом рыбаки и корабли береговой охраны. Из воды вытащили семерых. Сейчас идет поиск еще одного человека. Пока неизвестно, что стало причиной крушения. Скорее всего техническое состояние судна – его эксплуатировали более 20 лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авария # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дональд Трамп прибыл на суд в Нью-Йорке
04 апреля 2023 07:32

Дональд Трамп прибыл на суд в Нью-Йорке

Британские учителя вышли на улицы с требованием поднять зарплаты
04 апреля 2023 07:01

Британские учителя вышли на улицы с требованием поднять зарплаты

В Румынии начали выселять беженцев из Украины после отмены компенсации за их содержание
04 апреля 2023 06:56

В Румынии начали выселять беженцев из Украины после отмены компенсации за их содержание