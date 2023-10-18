Художница из Лондона создала программный код, теперь робот может сам писать картины

Новости Великобритании. Искусство рисовать. Талант не купишь, а вот робота-помощника вполне. Художница из Лондона Согвен Чунг написала программный код, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И теперь пишет картины на пару со своим железным другом. Сначала робот копировал движения Согвен, следовательно, и произведения искусства тоже были похожи. Но сегодня машина может создавать уникальные картины.

Согвен Чунг, художница:

Между процессом кодирования и работой с технологиями существует некая дистанция. Поэтому я подумала о том, как воплотить свой собственный стиль, научиться рисовать по-другому, работая с искусственным интеллектом и робототехникой.