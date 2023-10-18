В Перу прошли маршем известные персонажи кинокартин

Новости Перу. Полюбившиеся персонажи известных кинокартин прошли маршем по улицам столицы Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, герои были не совсем такие, каких вы видели на экране, а в местной обработке. С элементами творчества жителей Перу и с подачей четвероногих пушистиков. Вот так на пару с хозяевами собаки стали участниками ежегодного конкурса костюмов.

Обладатель премии уже назван. Костюмы очень красивые. Некоторые участвуют целыми семьями. Видно, что они потратили много времени на создание образов.