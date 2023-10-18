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В Перу прошли маршем известные персонажи кинокартин

18 октября 2023 09:01
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Новости Перу. Полюбившиеся персонажи известных кинокартин прошли маршем по улицам столицы Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, герои были не совсем такие, каких вы видели на экране, а в местной обработке. С элементами творчества жителей Перу и с подачей четвероногих пушистиков. Вот так на пару с хозяевами собаки стали участниками ежегодного конкурса костюмов.

В Перу прошли маршем известные персонажи кинокартин-1

Обладатель премии уже назван. Костюмы очень красивые. Некоторые участвуют целыми семьями. Видно, что они потратили много времени на создание образов.

В Перу прошли маршем известные персонажи кинокартин-4

Несмотря на обилие красок, мероприятие имеет не только развлекательный характер. Организаторы также надеялись привлечь внимание жителей к подопечным приютов. Участники и зрители могли сделать пожертвование. Кроме того, договориться о встрече с управляющими и выбрать себе питомца.

# Необычное # Фотофакт

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