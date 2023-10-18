В Перу прошли маршем известные персонажи кинокартин
Новости Перу. Полюбившиеся персонажи известных кинокартин прошли маршем по улицам столицы Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, герои были не совсем такие, каких вы видели на экране, а в местной обработке. С элементами творчества жителей Перу и с подачей четвероногих пушистиков. Вот так на пару с хозяевами собаки стали участниками ежегодного конкурса костюмов.
Обладатель премии уже назван. Костюмы очень красивые. Некоторые участвуют целыми семьями. Видно, что они потратили много времени на создание образов.
Несмотря на обилие красок, мероприятие имеет не только развлекательный характер. Организаторы также надеялись привлечь внимание жителей к подопечным приютов. Участники и зрители могли сделать пожертвование. Кроме того, договориться о встрече с управляющими и выбрать себе питомца.