Хирург из Италии объявил об успешной пересадке человеческой головы

Новости Китая. Первая в мире пересадка человеческой головы была проведена в Китае. Ее провел итальянский хирург Серхио Канаверо на человеческом трупе.
По информации New York Post, врач отметил, что теперь готов провести операцию на живом человеке.
Канаверо сказал, что успешная трансплантация показывает, что его методы для соединения позвоночника, нервов и кровеносных сосудов будут работать.
Пока врач не предоставил каких-либо конкретных доказательств своего заявления об операции, но сказал, что они будут доступны в ближайшие дни.
Медицинские эксперты неоднозначно отнеслись к заявлению итальянца и отметили, что первый пациент испытает «страшные страдания». В США и Европе не совсем поддерживают проект из-за его спорной этической составляющей.
Канаверо не рассказал о личности первого пациента для «живой» пересадки.
Итальянский хирург уже хотел провести подобную операцию несколько лет назад.
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