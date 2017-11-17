Хирург из Италии объявил об успешной пересадке человеческой головы

Канаверо сказал, что успешная трансплантация показывает, что его методы для соединения позвоночника, нервов и кровеносных сосудов будут работать.

По информации New York Post, врач отметил, что теперь готов провести операцию на живом человеке.

Новости Китая. Первая в мире пересадка человеческой головы была проведена в Китае. Ее провел итальянский хирург Серхио Канаверо на человеческом трупе.

Пока врач не предоставил каких-либо конкретных доказательств своего заявления об операции, но сказал, что они будут доступны в ближайшие дни.

Медицинские эксперты неоднозначно отнеслись к заявлению итальянца и отметили, что первый пациент испытает «страшные страдания». В США и Европе не совсем поддерживают проект из-за его спорной этической составляющей.

Канаверо не рассказал о личности первого пациента для «живой» пересадки.

Итальянский хирург уже хотел провести подобную операцию несколько лет назад.