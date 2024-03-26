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Бойцы ВС РФ заполучили первую трофейную БМП Marder, переданную ВСУ Германией

26 марта 2024 09:28
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Бойцы «Южной» группы войск успешно вывезли с линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки первый трофейный БМП Marder, поступивший от ВСУ из Германии. Об этом пишет РИА Новости.

После взятия города Авдеевка военнослужащие приступили к операции по взятию близлежащих населенных пунктов, и во время вражеской контратаки захватили эту машину.

Операция по вывозу была тщательно продумана: проведена разведка, построена новая дорога, обезврежены минные поля, организован скрытный подход к объекту. Невзирая на трудности работы в условиях ночи и отсутствия подсветки, удалось благополучно вывезти машину с поля боя.

Marder был немного поврежден минами, но оставался полностью рабочим и пригодным для дальнейшего изучения. Из-за большого веса и вязкого грунта украинским бойцам пришлось бросить машину. Всего Германия передала ВС Украины 90 таких машин, вооруженных 20-миллиметровой пушкой и спаренным с ней пулеметом.
 

# Международная политика

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