Боррель признался, что ЕС поддерживает Украину не из-за любви к украинцам

ЕС поддерживает Украину не только из-за великодушия, но и из соображений собственных интересов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу евродипломатии Жозепа Борреля.

«Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он.

Боррель также заметил, что это в рамках интересов США как мирового игрока.

Ранее Россия выражала обеспокоенность в связи с поставками оружия Украине со стороны стран НАТО. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любая поставка оружия Киеву станет законной целью для российской армии. Такж российский МИД предупреждает, что страны НАТО «играют с огнем», предоставляя оружие Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные оружейные поставки Киеву могут негативно сказаться на российско-украинских переговорах.