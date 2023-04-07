Повлияло изменение климата. Головастые черепахи начали активно размножаться в Средиземном море
Головастые черепахи колонизируют Средиземное море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя они считаются уязвимым видом, сейчас среда их обитания увеличивается. По словам ученых, благотворно на это влияет изменение климата. В целом оно губительно для планеты, утверждают специалисты, но потепление воды – для черепах только плюс.
Ана Лириа, глава благотворительной организации:
Области, куда черепахи никогда не добирались, теперь доступны для них. Раньше там было прохладно, и поэтому места не подходили для откладывания яиц.
Морские биологи из Франции, Италии, Испании и Туниса уже фиксируют большее количество гнезд на пляжах своих стран. Если в 2012 году их находили всего по три, то в 2020 уже около 80, а сегодня и того больше. Головастые черепахи – одни из самых больших и тяжелых на планете. Вес взрослой особи достигает 150 килограммов.