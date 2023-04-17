В МИД РФ предупреждают о возможном кризисе в мировой энергетике

Мировая энергетика находится в непростом состоянии по причине безответственных политических решений. Ситуация может стать кризисной, заявил посол по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства Юрий Сентюрин.

Дипломат отметил, что сокращение добычи нефти государствами ОПЕК+ направлено на стабилизацию ситуации, приводит его слова РИА Новости. В 2022 году взаимоотношения в экономическом плане были искусственно поставлены в зависимость от геополитики в результате безответственных политически мотивированных решений. Действовали антирыночные механизмы и ограничительные меры. Это приблизило к рискам кризиса в мировой энергетике. Сентюрин обратил внимание, что постоянные манипуляции с потолком цен на нефть носят деструктивный характер, под ударом находятся интересы потребителей.

Посол пояснил, что решение ОПЕК+ продлить до конца 2023 года уменьшение нефтедобычи стало вынужденной и упреждающей мерой. Оно призвано выровнять спрос и предложения, не допустить обвальное падение цен на нефть. Как ранее сообщалось, о добровольном сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ заявили в начале апреля 2023 года.