Годовая инфляция в Венгрии превысила 25% – подорожало буквально всё

Новости Венгрии. Жители Венгрии страдают от высокой инфляции. В годовом исчислении она превысила 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подорожало в стране буквально все: в первую очередь коммунальные услуги и продукты питания. Возросшие цены на фрукты и овощи беспокоят венгров больше всего. Пенсионеры жалуются на недоступность этих продуктов. Их стоимость выросла даже не вдвое, а вчетверо. Впрочем, местные эксперты пытаются успокоить людей позитивными прогнозами. Специалисты считают, что в скором времени инфляция в стране снизится. Но вернутся ли цены к прежним значениям, вопрос пока открытый.