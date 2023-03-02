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Годовая инфляция в Венгрии превысила 25% – подорожало буквально всё

02 марта 2023 08:22
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Новости Венгрии. Жители Венгрии страдают от высокой инфляции. В годовом исчислении она превысила 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовая инфляция в Венгрии превысила 25% – подорожало буквально всё-1

Подорожало в стране буквально все: в первую очередь коммунальные услуги и продукты питания. Возросшие цены на фрукты и овощи беспокоят венгров больше всего. Пенсионеры жалуются на недоступность этих продуктов. Их стоимость выросла даже не вдвое, а вчетверо. Впрочем, местные эксперты пытаются успокоить людей позитивными прогнозами. Специалисты считают, что в скором времени инфляция в стране снизится. Но вернутся ли цены к прежним значениям, вопрос пока открытый.

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# Кризис в ЕС # Новости Венгрии # Фотофакт

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