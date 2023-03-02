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Дефицит кадров в Германии – стране не хватает врачей, учителей и айтишников

02 марта 2023 08:21
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Новости Германии. Германия переживает дефицит кадров. Стране нужны врачи, учителя, инженеры и айтишники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит кадров в Германии – стране не хватает врачей, учителей и айтишников-1

Сегодня в специалистах нуждаются почти 150 отраслей страны. Данные предоставило Федеральное агентство занятости Германии. В приоритете – сферы образования, здравоохранения, машиностроения, тяжелой промышленности и логистики. Там профессионалов ждут прежде всего. В правительстве о нехватке кадров проинформированы. Правда, найти сотрудников внутри страны власти едва ли рассчитывают, а потому делают ставку на специалистов из-за рубежа. Для этого в Германии хотят упростить бюрократические процедуры и ввести больше бесплатных программ обучения.

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# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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