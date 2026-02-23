Глава Минобороны Украины заявил о реформе мобилизации

Минобороны Украины анонсировало реформу мобилизации для решения давних проблем. Подробности не раскрываются. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации», – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив подробностей.

Причина, как говорят местные и иностранные эксперты, кроется в критической ситуации с призывом, при этом Запад требует от Украины укомплектовать армию.

Всеобщая мобилизация в Украине действует с февраля 2022 года. При этом порог призывного возраста снижен был снижен в апреле 2024 года.

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