Министр иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Corriere della Sera высказался о возможности творческого подхода к переговорному процессу с Россией после неудачи контрнаступления ВСУ, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что проведение переговоров будет возможно после отвода войск с украинской территории, но исключив участие в них президента России Владимира Путина. Также Кулеба уточнил, что он желает дипломатии и развития диалога, но не рассматривает встречу Путина и лидера Украины Зеленского за одним столом.

Министр вспомнил пример с зерновой сделкой, где было заключено непрямое соглашение при содействии Турции и ООН. Он обратил внимание на то, что для нахождения путей урегулирования необходимо проявить творческий подход, но пока соответствующие условия не сформированы.

Что же касается украинского наступления на юге Донецкой, Артемовской и Запорожской областей, то отмечается, что оно началось 4 июня. В операции были применены обученные НАТО войска с помощью западной техники, в том числе танков Leopard. Итоги этой операции оказались неудачными.

По мнению Путина, результат контрнаступления пока недостаточен, кураторы с Запада выразили разочарование. Ранее Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинских войск – более 43 тыс. человек и более 4900 единиц вооружения, включая технику из разных стран.