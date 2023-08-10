Польша разместит 10 тыс. военных на границе с Беларусью

На границе с Беларусью Войско Польское планирует дислоцировать 10 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, пишет ТАСС.

Примерно 4 тыс. будут обеспечивать работу сотрудников пограничной службы, а 6 тыс. человек будут находиться в регионе. Польская сторона наращивает свои Вооруженные силы и надеется через два года получить самую сильную армию в Европе. В настоящий момент численность ВС Польши оценивается в 170 тыс. военнослужащих.

Принятие решения об укреплении военного присутствия на границе с Беларусью связано якобы с нарушением польской границы белорусскими вертолетами. Минобороны Беларуси отвергли эти обвинения заявив, что они являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.

Представители польского руководства полагают, что кризис на границе Беларуси и Польши якобы провоцируется белорусскими и российскими властями с целью дестабилизировать восточный фланг НАТО. В Минске и Москве эти обвинения отрицают.