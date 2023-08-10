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Байден ввел запрет на инвестиции в высокие технологии в Китае

10 августа 2023 08:28
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Президент США Джо Байден подписал указ, накладывающий определенные ограничения на капиталовложения США в технологическую отрасль Китая, в том числе в разработку полупроводниковых приборов, микроэлектронику, сферу квантовых технологий и искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом сообщается, что американского лидера беспокоит разработка некоторыми странами технологий, облегчающих разведку и кибершпионаж. Разработка в этих странах полупроводниковых приборов, элементов микроэлектроники, а также квантовых технологий и средств искусственного интеллекта способна представлять угрозу для национальной безопасности США.

Кроме этого, предприятия Америки также должны будут отчитываться о таких вложениях, а часть из них будет под запретом. В администрации отметили, что данное постановление направлено на укрепление национальной безопасности и не имеет целью разорвать экономические связи между США и Китаем.

# Международная политика

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