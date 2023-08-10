Новости Германии. Экономика Германии больше неконкурентоспособна, а во второй половине года ожидается рецессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в Союзе работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ.

Из-за самых высоких в Европе цен на энергоносители, высоких налогов и бесконечной бюрократии немецкие предприятия не могут развиваться. Обсуждаемые в правительстве меры для преодоления проблем могут исправить ситуацию лишь на время, а вот укрепить положение бизнеса в долгосрочной перспективе не способны.

По данным объединения, ни в одном государстве мира нет таких высоких цен на энергию, как в Германии. Расходы растут, доходы падают. С учетом инфляции и других проблем в экономике, все больше ее секторов сталкивается с трудностями. Тяжелые времена переживает и сфера образования. 50 тысяч молодых людей ежегодно уходят из школ, так и не окончив их.