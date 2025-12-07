Глава МИД Польши жёстко ответил Маску на его призыв ликвидировать ЕС

«Лети на Марс – там нет цензуры на нацистские приветствия», – такой жесткой фразой глава польского МИДа Радослав Сикорский ответил Илону Маску, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все потому что американский бизнесмен призвал ликвидировать Евросоюз.

По словам Маска, ЕС медленно душит Европу бюрократией и цензурой, а странам – участницам уже давно пора вернуть себе полный суверенитет. Его критика в адрес европейских институтов звучала и раньше, но теперь стала еще громче. В том числе из-за решения Еврокомиссии оштрафовать платформу Маска на 120 миллионов евро.

Среди причин такого решения в Брюсселе называют недостаточную прозрачность данных. В дискуссию о свободе слова вступил и основатель Telegram Павел Дуров. Он напомнил о давлении французских властей, которые требовали удалить ряд Telegram-каналов перед выборами в Молдове.