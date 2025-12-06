Большинство жителей Латвии уверены, что встретят старость в бедности

Страх остаться на пенсии ни с чем все больше возрастает в Латвии. Тому свидетельствуют данные соцопроса. Почти 70 % жителей страны с опаской ждут выхода на заслуженный отдых. И причина приземленная – нехватка средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вопрос «Хватит ли вам на жизнь в старости?» латыши все чаще ставят галочку напротив пункта «маловероятно». Но парадокс в том, что 38 % граждан вовсе не откладывают, как говорится, на черный день. Они полностью полагаются на государство. Эксперты предостерегают, что в таком случае есть большая вероятность оказаться у разбитого корыта.

Они делают только то, что им выгодно. Никому больше нет дела до нашей нации. Чиновникам лишь бы сидеть на своих местах и получать огромные зарплаты. Не знаю, кому они служат, у них туман в глазах.

Свою «заботу» о населении власти в очередной раз продемонстрировали в Сейме, утвердив новый госбюджет. Ни о каких соцрасходах речи на заседании не шло. Учитывая, что в 2026 году траты на оборону составят почти 5 % от ВВП страны, об увеличении пенсий граждане могут забыть. Хорошо, если будут исправно получать выплаты.