В Анкаре сильные ливни затопили главные дороги

Новости Турции. Наводнения обрушились на турецкую столицу. Сильнейшие ливни вызвали подтопления главных дорог Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько автомобилей оказались заблокированы в подземном переходе. Застрявших водителей эвакуировали сотрудники экстренных служб. Из-за непогоды пришлось отменить и ряд мероприятий. Так, ливни и сильный ветер уничтожили площадку, которую готовили для проведения собрания профсоюзов торговых палат Турции.