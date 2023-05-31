Прямой эфир

В Анкаре сильные ливни затопили главные дороги

31 мая 2023 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Наводнения обрушились на турецкую столицу. Сильнейшие ливни вызвали подтопления главных дорог Анкары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Анкаре сильные ливни затопили главные дороги-1

Несколько автомобилей оказались заблокированы в подземном переходе. Застрявших водителей эвакуировали сотрудники экстренных служб. Из-за непогоды пришлось отменить и ряд мероприятий. Так, ливни и сильный ветер уничтожили площадку, которую готовили для проведения собрания профсоюзов торговых палат Турции. 

В Анкаре сильные ливни затопили главные дороги-4

Число пострадавших от разгула непогоды пока не сообщается.  

# Наводнение # Новости Турции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время детских соревнований – 1 человек погиб, более 30 ранены
31 мая 2023 08:25

В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время детских соревнований – 1 человек погиб, более 30 ранены

В Германии сотрудники железной дороги требуют увеличения зарплаты на 12%
31 мая 2023 08:14

В Германии сотрудники железной дороги требуют увеличения зарплаты на 12%

Медведев: британские политики могут быть законной военной целью для России
31 мая 2023 07:58

Медведев: британские политики могут быть законной военной целью для России