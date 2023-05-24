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Гладков: в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник ВСУ

24 мая 2023 12:03
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Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости. 

Украинский дрон был ликвидирован в среду, 24 мая. По предварительным данным, никто не пострадал. О разрушениях на территории, куда упал сбитый БПЛА, не сообщается. К месту инцидента направлены спецслужбы. 

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородщины проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Во вторник, 23 мая, российские силы выдворили диверсантов на территорию Украины. Более 70 бойцов были ликвидированы. До проникновения ДРГ в Белгородскую область по региону со стороны Украины велся массированный многочасовой минометный обстрел. 

# Оружие и боеприпасы # Вячеслав Гладков

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