Гладков: в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник ВСУ

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

Украинский дрон был ликвидирован в среду, 24 мая. По предварительным данным, никто не пострадал. О разрушениях на территории, куда упал сбитый БПЛА, не сообщается. К месту инцидента направлены спецслужбы.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородщины проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Во вторник, 23 мая, российские силы выдворили диверсантов на территорию Украины. Более 70 бойцов были ликвидированы. До проникновения ДРГ в Белгородскую область по региону со стороны Украины велся массированный многочасовой минометный обстрел.