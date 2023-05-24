К Америке приближается мощнейший за 20 лет тайфун

Разрушительный тайфун «Мавар», один из мощнейших за двадцатилетие, направляется к берегам острова Гуам, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Сообщается, что местные жители получили предупреждения эвакуироваться из низменных районов. Сейсмологи отмечают, что «Мавар» может стать вторым тайфуном по разрушительной силе после супертайфуна «Понгсона» 2002 года. Надвигающийся тропический циклон приравнивают к урагану 4-й степени из 5.

Ранее в Белом доме объявили о чрезвычайном положении на территории, где ожидают тайфун, отмечает издание.