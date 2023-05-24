Экс-спецпредставитель США в Украине рассказал, что будет после контрнаступления ВСУ

После ожидаемой контрнаступательной операции ВСУ украинский конфликт не завершится. Такое заявление сделал бывший спецпредставитель Америки в Украине Курт Волкер, пишет РИА Новости.

Он убежден, что контрнаступление произойдет и оно будет успешным для Украины. Штаты при таком раскладе продолжат оказывать поддержку Киеву. Стране придется укреплять армию, экономику и продолжать войну еще длительный период.

Волкер также отметил, что в 2024 году в Украине будут президентские выборы. Он убежден, что поэтому контрнаступление повлечет очередной поток помощи со стороны союзников в 2023 году, чтобы в следующем году это не проходить во время выборов.

По информации СМИ, многие западные и украинские военные эксперты, а также политики в успешность контрнаступательной операции Украины не верят, предрекая Киеву полный разгром.