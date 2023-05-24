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Экс-спецпредставитель США в Украине рассказал, что будет после контрнаступления ВСУ

24 мая 2023 11:06
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После ожидаемой контрнаступательной операции ВСУ украинский конфликт не завершится. Такое заявление сделал бывший спецпредставитель Америки в Украине Курт Волкер, пишет РИА Новости. 

Он убежден, что контрнаступление произойдет и оно будет успешным для Украины. Штаты при таком раскладе продолжат оказывать поддержку Киеву. Стране придется укреплять армию, экономику и продолжать войну еще длительный период. 

Волкер также отметил, что в 2024 году в Украине будут президентские выборы. Он убежден, что поэтому контрнаступление повлечет очередной поток помощи со стороны союзников в 2023 году, чтобы в следующем году это не проходить во время выборов. 

По информации СМИ, многие западные и украинские военные эксперты, а также политики в успешность контрнаступательной операции Украины не верят, предрекая Киеву полный разгром.  

# Международная политика

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