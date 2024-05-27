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Economist: нехватка взрывчатых веществ в ЕС осложняет помощь Киеву

27 мая 2024 07:37
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В ЕС наблюдается нехватка взрывчатых веществ для изготовления снарядов для Киева. Производители взрывчатки в Европе не верят, что смогут увеличить объемы производства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Economist.

Издание указывает, что спрос на вооружение упал после завершения холодной войны, что повлекло за собой снижение производства взрывчатых веществ.

Последним крупнейшим производителем тротила в ЕС является Польша. Как показывает пример завода Rheinmetall (Германия) в Венгрии, на строительство нового завода может уйти до семи лет.

Кроме этого, производство взрывчатых веществ в Европе столкнулось с проблемами, включая дефицит квалифицированных работников и основных видов сырья.

# Международная политика

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